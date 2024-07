Calciomercato Lazio | Pressing Marsiglia su Greenwood: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Mason Greenwood è il grande obiettivo dichiarato del calciomercato della Lazio. La trattativa per portare l'inglese a Roma però è difficile, con i biancocelesti che devono fare i conti con il Marsiglia e con il Napoli. Di oggi è la notizia di un nuovo sondaggio del club di De Laurentiis, che vuole sfruttare lo stallo che si è creato n elle scorse ore tra il classe 2001 e il club francese. La società del presidente Longoria ha un accordo con il Manchester United sulla base di 27,5 milioni di euro più 4 di bonus e il 40% sulla futura rivendita, ma le proteste dei tifosi e le dure parole del sindaco di Marsiglia verso Greenwood, riferite alla sua questione familiare, hanno di fatto bloccato il sì del calciatore.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Marsiglia nella giornata di oggi è tornato in pressing su Greenwood e la famiglia: è stata ulteriormente alzata la proposta economica per cercare di strappare il sì. Longoria ha giocato anche la carta De Zerbi, che ha contattato il ragazzo comunicandogli il progetto tecnico e l'alta considerazione per le sue qualità. La Lazio rimane in corsa, aspetta la risposta definitiva di Greenwood al Marsiglia, pronta a ritoccare la sua proposta nel momento in cui avrà l'ok finale del classe 2001. La società biancoceleste ha fissato in lunedì una ipotetica deadline per la definizione della trattativa, in un senso o nell'altro.

