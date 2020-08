Calciomercato Lazio, anche la Roma su Cragno: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è a caccia di un vice Strakosha. Proto dovrebbe salutare e i biancocelesti hanno necessità di assicurarsi un secondo affidabile. Nelle ultime ore è ritornata in auge la candidatura di Sergio Rico, mentre in precedenza si sono fatti i nomi di Paleari, Sirigu, Sepe, Consigli e Cragno. Proprio il numero uno del Cagliari potrebbe salutare la Sardegna. Gli isolani hanno necessità di vendere e sono pronti a trattare per cedere l'estremo difensore. Su di lui, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ci sarebbe anche la Roma. I rossoblù partono da una valutazione di 20 milioni di euro trattabili. I giallorossi vorrebbero inserire nell'affare qualche contropartita per abbassare la parte economica: Olsen, Juan Jesus e Alessio Riccardi i candidati principali.

