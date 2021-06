Calciomercato Lazio, anche la Roma su Nandez: la richiesta del Cagliari

Tra Roma e Lazio è sempre derby, anche quando si tratta di calciomercato. Negli anni sono state tante le trattative che hanno visto un testa a testa fra biancocelesti e giallorossi. In questo frangente il giocatore conteso è Nandez. Sarri lo avrebbe richiesto alla società e nelle settimane precedenti Tare si era incontrato con il ds del Cagliari per parlarne, ma anche Mourinho avrebbe individuato nell'argentino un profilo interessante per il centrocampo, secondo quanto scritto da Gazzetta.it. Il Cagliari ha fissato la clausola rescissoria a 36 milioni di euro e sicuramente a meno di 30 milioni non scenderà. Il giocatore è giovane e conosce il campionato, ma per entrambe i club capitolini non è la prima scelta. Nei prossimi giorni sapremo se l'interesse, da parte di una o dell'altra squadra, è tanto deciso da affondare il colpo.