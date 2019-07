Calciomercato Lazio, Capanni: Silvestre di nuovo a Casa Milan

Mikael Silvestre arriva a Casa Milan. Il rappresentante di Luan Capanni è tornato nella sede rossonera, dopo l'incontro di alcuni giorni fa. Sul tavolo, il futuro del brasiliano. Il classe 2000 piace molto alla dirigenza milanista che, come si legge su Milan News, pensa a lui per rinforzare il proprio settore giovanile. In questo pomeriggio, si porterà avanti questo discorso.

CALCIOMERCATO LAZIO, CAPANNI - Il club biancoceleste avrebbe potuto esercitare un'opzione per prolungare il contratto di Luan Capanni (scaduto a giugno) per altri 4 anni. L'opzione non è stata esercitata, ma il club capitolino avrebbe voluto proseguire con il trequartista a determinate condizioni (simili a quelle che hanno distinto, fin qui, il percorso del ragazzo alla Lazio): le parti erano tornate a dialogare, a proposito. Capanni ha preso tempo: crede di poter godere di maggiore considerazione altrove, e vuole valutare le diverse opzioni che si prospettano di fronte a lui. Il Milan potrebbe offrire un approdo nel settore giovanile con, magari, un graduale inserimento in prima squadra. Se ne parlerà oggi pomeriggio.

LAZIO, LA SITUAZIONE DI CAPANNI

