Calciomercato Lazio | Clarke all'Ipswich: la cifra dell'operazione

Era stato uno dei nomi accostati con insistenza alla Lazio a gennaio, Jake Clarke alla fine era rimasto al Sunderland dove aveva chiuso la stagione in Championship con 15 reti e 4 assist. Ora l'esterno sinistro è sbarcato in Premier League. Infatti è ufficiale il trasferimento all'Ipswich Town che ha sborsato quasi 18 milioni per acquistarlo. In attesa di risolvere i problemi per Broja, che non ha passato le visite mediche, l'Ipswich si gode il protagonista della passata stagione della Championship.