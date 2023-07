Calciomercato Lazio | Contatti con Orsolini: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano novità per quanto riguarda il mercato in entrata della Lazio. Nella giornata di oggi ci sono stati i primi contatti con Riccardo Orsolini. L'esterno classe 1997, autore di una grande stagione a Bologna, è uno dei possibili nomi che piacciono alla società biancoceleste per rinforzare il pacchetto offensivo di Sarri. A dare la notizia è Gianluca Di Marzio che aggiunge: "Qui all'apertura della sessione estiva di calciomercato c'è l'ad del Bologna Fenucci che non confermerà mai. La Lazio deve ancora decidere se è il profilo giusto e poi, in caso, intavolare una trattativa". Orsolini guadagna posizioni, Berardi per il momento sembra essere ancora l'obiettivo principale.