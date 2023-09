Calciomercato Lazio | Dal Messico: "Ecco il prezzo di Huerta"

CALCIOMERCATO LAZIO - Cesar Huerta resta nel mirino della Lazio. L'attaccante ha esordito con il Messico trovando anche la via della rete. Vi abbiamo raccontato del tentativo della Lazio di portarlo in Italia insieme all'Empoli nel rush finale del calciomercato. L'operazione non è andata in porto, ma a gennaio i biancocelesti potrebbero tornare sul calciatore dei Pumas. Il messicano compirà 23 anni a dicembre ed è uno dei prospetti del calcio centroamericano. La Lazio avendo già tesserato Kamada e Castellanos non può acquistare un altro extracomunitario in questa stagione quindi il passaggio all'Empoli a gennaio permetterebbe poi alle aquile di tesserarlo in estate (i tesseramenti degli extra tra club italiani è illimitato). L'ostacolo più grande è il prezzo del calciatore. Se fino a due settimane fa potevano bastare 3 o 4 milioni di euro per portarlo in Italia, la rete con il Messico ha cambiato le carte in tavola. I Pumas non vogliono rinunciare al prospetto e, secondo i media messicani, chiederebbero tra i 7 e gli 8 milioni di dollari (tra i 6.5 e i 7.5 mllioni di euro).