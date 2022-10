Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Ecco il vice - Immobile”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L’infortunio di Ciro Immobile ha suscitato non poca preoccupazione in casa Lazio. L’attenzione è tutta rivolta su chi, tra i candidati, possa prendere il posto dell’attaccante nelle prossime gare. In questa situazione abbastanza delicata, si accentua sempre di più la mancanza di un suo vice. Richiesta non soddisfatta nella precedente sessione di mercato, ma che sarà la priorità in quella di Gennaio. In merito, cominciano a spuntare i primi nomi che potrebbero tenere banco nel corso della finestra invernale. Stando a quanto riporta Goldigital, i biancocelesti sarebbero interessati alla punta dell’Elche: Lucas Boyé. Il classe ’96 potrebbe essere spinto a lasciare la Liga in virtù della difficile situazione che il club sta vivendo, è in piena zona retrocessione. La sua valutazione è di 12 milioni di euro, il contratto scadrà nel 2026, ma a rendere complicato il trasferimento potrebbe essere la clausola da 25 milioni sulla quale la soietà non intende soprassedere.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE