Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Escalante all'Espanyol? La situazione"

Il prestito di Escalante con la Cremonese sarà interrotto. L'allenatore grigiorosso Alvini non ne sente la necessità, al punto da lasciarlo a casa nelle prime due uscite del 2023. Il sogno del centrocampista argentino è quello di tornare in Spagna, nella Liga ha fatto vedere le sue migliori qualità. quando militava all'Eibar, di cui è diventato capitano, e in prestito al Deportivo Alaves la scorsa stagione. L'interesse, d'altronde, non manca: il Cadice e l'Almeria hanno fatto sapere di essere interessati, ma in vantaggio sembrerebbe essere l'Espanyol. Il club catalano, come riporta il portale locale ccma.cat, ha perso Keidi Bare per infortunio e starebbe cercando un sostituto nel suo ruolo. Il nome di Escalante è quello che più di tutti stuzzica l'attenzione: la società avrebbe avviato i contatti con il giocatore trovando un accordo di massima per un eventuale trasferimento, ma la trattativa con la Lazio non sembrerebbe ancora partita. Il classe 1993, infatti, non è l'unico nome nella lista dell'Espanyol e sarebbero in corso delle valutazioni in queste ore per scegliere la pista più conveniente.