Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Il Galatasaray tenta James Rodriguez"

Il futuro di James Rodriguez continua a essere un'incognita. La certezza è che l'attaccante colombiano non ha alcuna voglia di continuare nel Real Madrid, al termine di una stagione in cui è stato utilizzato col contagocce da Zidane. Il giocatore è alla ricerca dunque di un club in cui "possa giocare ed essere felice". Una nuova squadra che sta tentando James è il Galatasaray, almeno secondo quanto riporta il portale turco Fotomac. La dirigenza avrebbe avuto già un primo colloquio con i vertici del Real: l'offerta consisterebbe in un prestito (ma James dovrebbe prima rinnovare col Real, essendo in scadenza nel 2021) con il pagamento della metà dell'ingaggio (circa sei milioni) dell'attaccante. Il portale Sporx aggiunge come i 'Blancos'' non avrebbero trovato finora alcun compratore interessante. Da qui la voglia di ascoltare l'offerta dei turchi. Rimane, tuttavia, l'interesse della Lazio che sembra aver già iniziato le trattative per il calciatore.

