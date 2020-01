Calciomercato Lazio, Di Gennaro in uscita dalla Juve Stabia: c'è l'Ascoli

Mercato della Lazio in uscita che aspetta d'accendersi, ma che indirettamente può vedere muovere una pedina. Si tratta di Davide Di Gennaro che attualmente è in prestito alla Juve Stabia, club in cui militano anche Luca Germoni e Alessandro Rossi. L'ex centrocampista del Cagliari, arrivato a Roma nell'estate del 2017 a parametro zero, dopo la deludente stagione a Salerno, è finito un po' ai margini anche a Castellamare. L'allenatore delle Vespe, Fabio Caserta, non sta puntando su Di Gennaro che in stagione ha racimolato solo otto presenze. Per questo l'entourage del giocatore si sta guardando intorno e - come riporta Gianluca Di Marzio - nelle ultime ore su Di Gennaro è piombato l'Ascoli alla ricerca di un centrocampista centrale per rinforzare la propria rosa. I marchigiani dovranno confrontarsi con Lazio e Juve Stabia che, però, non sembra intenzionata a trattenere Di Gennaro.