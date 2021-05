Calciomercato Lazio, ds Verona: "Per Zaccagni valuteremo le offerte"

Mattia Zaccagni dell'Hellas Verona sarà un pezzo pregiato del prossimo calciomercato. Sul giocatore, accostato anche alla Lazio, rimane forte il Napoli, anche se la trattativa con il club scaligero non è stata ancora chiusa. Il ds dei veneti Tony D'Amico ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "In questo momento la situazione del calcio è particolare e sappiamo delle difficoltà in Italia ed estero. È prematuro ipotizzare il futuro, la situazione è difficile. Più avanti vedremo lo sviluppo del mercato e saremo pronti ad ipotizzare quali saranno gli scenari. Una cifra? Non c’è, alla fine le cifre le fanno le richieste. È un giocatore importante, valuteremo a fine campionato quale sarà la strada migliore".

CON JURIC - "Abbiamo avuto un confronto un paio di giorni fa, iniziando a programmare e capire quali saranno i programmi. Ci saranno altri incontri e valuteremo".

