Calciomercato Lazio, dt Udinese su Pablo Marí: "Permanenza non facile"

La Lazio è all'opera per ricostruire la difesa e uno dei nomi accostati nei giorni scorsi è Pablo Marí. Il difensore spagnolo classe '93, negli ultimi sei mesi in prestito all'Udinese, è di proprietà dell'Arsenal con cui ha un contratto fino al 2024. La società friulana sta lavorando per una permanenza in bianconero, ma come rivelato dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino, l'operazione non è facile. Le sue parole ai canali ufficiali del club: "Pablo Marí è stata una bellissima parentesi, è un’operazione che è da considerarsi felice che ci ha permesso di completare la squadra a gennaio, ma non la vedo come un’operazione tecnicamente facile per l’Udinese".