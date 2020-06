Calciomercato Lazio, Escalante saluta l'Eibar: "D'ora in poi avrete un tifoso in più" - FT

Gonzalo Escalante è pronto a vestire la maglia della Lazio. Tra il giocatore e l'Eibar non è arrivato l'accordo per concludere la stagione in Spagna. Il neo-acquisto biancoceleste non ha voluto rischiare di rimediare un infortunio che avrebbe pregiudicato l'inizio della sua esperienza nella Capitale. Intanto, l'argentino ha salutato quella che è, ormai, la sua ex squadra con un post pubblicato su Instagram: "Oggi devo salutare quella che è stata casa mia in questi ultimi cinque anni, non ho altro che parole di ringraziamento nei confronti di tutti coloro che fanno parte di questo splendido club. Ringrazio anche i tifosi e tutti i miei compagni nel corso di questi anni, amici che mi porterò per tutta la vita. E, per ultimo, voglio ringraziare lo staff tecnico e Mendi per darmi l'opportunitò di giocare nella Liva. Mi mancherete, d'ora in poi sarò un tifoso in più dell'Eibar".

