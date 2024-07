Calciomercato Lazio | Fares tra gli esuberi, Hysaj in uscita: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Arriva Tavares, ma qualcuno dovrà uscire. Lotito e Fabiani sono al lavoro anche sulle uscite. Per quanto riguarda i terzini, Marusic e Lazzari si stanno muovendo a destra, a sinistra c'è sempre Luca Pellegrini - che ha catturato l'interesse del West Ham. Nell'altra formazione, Baroni sta alternando Milani (classe '05 della Primavera) e Fares, tornato dal prestito al Brescia e in cerca di una nuova sistemazione. È tra gli esuberi aggregati, per i quali il club è alla ricerca di una soluzione. Tra i profili che potrebbero lasciare presto Roma c'è anche Hysaj, in questo momento in vacanza perché impegnato come Zaccagni all'Europeo. C'è l'accordo per partire, riporta Corriere dello Sport. A un anno dalla scadenza del contratto (2025), la Lazio vuole liberarsi da un ingaggio pesante (2,2 milioni a stagione).

