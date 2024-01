Calciomercato Lazio | Fazzini, Corsi: "Molto dipende da questo, non escludo..."

TUTTOmercatoWEB.com

È ufficialmente iniziata la sessione invernale di mercato e la Lazio cercherà di approfittarne per mettere a segno qualche colpo che possa dare supporto alla rosa in vista degli impegni fitti. Qualche movimento potrebbe esserci a centrocampo con Basic messo alla porta e l’infortunio di Luis Alberto, nonostante la non partenza di Kamada per la Coppa d’Asia. Nei giorni scorsi Alfredo Pedullà ha parlato di un sondaggio per Fazzini, profilo a cui i capitolini avevano pensato già in estate. In merito alla possibile partenza del classe 2003, ai microfoni de La Nazione, si è espresso il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi: “Molto dipende dalle opportunità di mercato che si vengono a creare, per noi e per gli altri, ma in un momento in cui il mercato non mi pare particolarmente ricco non credo che possano arrivare offerte per noi irrinunciabili a gennaio. Fazzini sta avendo continuità e sta proseguendo un percorso di crescita di cui siamo molto soddisfatti. Non escludo però che la rosa possa essere un po’ sfoltita perché a mio parere Andreazzoli potrebbe lavorare ancora meglio con un gruppo un po’ ridotto”.

