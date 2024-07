Calciomercato Lazio | Gaetano, Giuffredi: "Stiamo lavorando per..."

TUTTOmercatoWEB.com

Gianluca Gaetano, rientrato dal prestito al Cagliari, è sempre più vicino a lasciare Napoli. Il suo nome, nelle scorse settimane, è stato anche accostato alla Lazio alla quale sarebbe stato proposto. In merito al futuro del centrocampista, ai microfoni di Radio Goal, si è espresso il suo agente Mario Giuffredi che ha chiarito: "Non c’è una squadra dove oggi è in procinto di andare, da pochi giorni abbiamo saputo qual è la scelta del mister e stiamo lavorando per dare una definizione di una possibile destinazione".

