Calciomercato Lazio, Galtier: "Yazici? Lo abbiamo voluto ad ogni costo"

CALCIOMERCATO LAZIO - Christophe Galtier, tecnico del Lille, nel corso della prima conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Ligue 1, ha parlato anche del mercato che ha visto cambiare molto il club francese. Acquisti e cessioni che hanno cambiato il volto della società di Seydoux, ma che soddisfa il mister: "Sono soddisfatto dei giocatori che ho a disposizione, ci sono state partenze ma anche arrivi con giocatori di alto potenziale, ho i profili che volevo avere. Spetta a me presentare I nuovi arrivati al grande pubblico per dimostrare che il lavoro a monte è stato svolto bene". Il tecnico ha poi parlato anche di Yusuf Yazici, inseguito a lungo dalla Lazio in questa sessione di calciomercato e poi finito ai biancorossi. Galtier lo ha invitato a restare tranquillo e a dimostrare sul campo il proprio valore: "Ha tanta qualità ed è un calciatore che abbiamo seguito a lungo. Un profilo come il suo mancava nella nostra rosa e lo abbiamo voluto a ogni costo, è chiaro agli occhi di tutti che averlo preso è importantissimo. Lui deve stare tranquillo e non pensare che arriva dopo Pepé. Non c'è pressione su di lui, sostituisce numericamente Pepè ma è un calciatore diverso. Deve fare semplicemente quello che sa fare, senza pensare a quanto è stato pagato".

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SULLA GIORNATA DI OGGI

FIORENTINA, COMMISSO SI CANDIDA PER LA CHAMPIONS

TORNA ALLA HOMEPAGE