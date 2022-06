Calciomercato Lazio, giorni caldi per Casale dopo il no al Monza: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In casa Lazio c'è da tener d'occhio la situazione relativa alla difesa e, in particolare, al futuro di Nicolò Casale. Il calciatore dell'Hellas Verona sembrava promesso sposo dei biancocelesti, ma le cose erano cambiate velocemente con l'inserimento prepotente del Monza. Fissate addirittura le visite mediche, è giunta nella giornata di ieri la fumata nera. Al centro, la volontà dello stesso giocatore, determinato a fare un salto importante piuttosto che giungere tra le fila di una neo-promossa. Poi, l'acquisto da parte della Lazio di Cancellieri, con cui il club scaligero ha potuto metter a posto il bilancio.

A questo punto la situazione si è fatta più intricata, anche perchè i biancocelesti, nel frattempo, hanno bloccato Mario Gila del Real Madrid Castilla. Le cose potrebbero cambiare a breve, come confermato da Alfredo Pedullà a Sportitalia: "La trattativa per portare Casale alla Lazio può decollare nei prossimi giorni. Dopo il no al Monza il giocatore aspetta Sarri e la Lazio". Nel caso in cui, al contrario, l'operazione non dovesse concludersi positivamente, la Lazio tornerebbe su Gila, con cui ha già raggiunto un accordo, così come con i Blancos.

