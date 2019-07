Calciomercato Lazio, Hurtado va al Boca Juniors: visite mediche per lui

Non sarà in Italia il futuro prossimo di Jan Hurtado. L'attaccante classe 2000 di proprietà del Gimnasia, ha scelto di rimanere in Sudamerica, dove ha trovato un accordo con il Boca Juniors. Stando a quanto riporta Gianlucadimarzio.com, le visite del giovane venezuelano sarebbero già in corso. Al termine di queste ultime arriverà l'ufficialità. Il calciatore era stato accostato alla Lazio dalla stampa sudamericana, ma il club che più aveva puntato su di lui era stata la Sampdoria.

