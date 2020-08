Calciomercato Lazio, idea Maksimovic per la difesa: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Rivoluzione in difesa per il Napoli di Gattuso che è pronto a rinunciare a più di una pedina del reparto arretrato. Tra i nomi in uscita ci sono quelli di Koulibaly e Maksimovic. Sul serbo in particolare si è scatenata una vera e propria asta. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, mezza Serie A avrebbe chiesto informazione sul difensore dei partenopei. In particolare Lazio, Roma, Milan e Fiorentina sono interessate al difensore così come l'Everton. Il problema nasce dal mancato accordo di rinnovo tra Maksimovic e il Napoli. Il centrale, che guadagna 1,3 a stagione, chiede almeno 2 milioni, mentre la società vorrebbe confermare la stessa cifra percepita attualmente. Il club campano allora preferirebbe venderlo in questa estate per evitare che il giocatore possa arrivare a scadenza nel giugno 2021 e lasciare a parametro zero il San Paolo. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro dell'ex Torino.

Calciomercato Lazio: saudade Felipe Anderson, ma l'affare è in salita

Calciomercato, dalla Turchia: "Feghouli corteggiato da Lazio e Sampdoria"

TORNA ALLA HOMEPAGE