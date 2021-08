Calciomercato Lazio, il Frosinone in pressing per Casasola

CALCIOMERCATO LAZIO - Tiago Casasola, esterno classe ’95 della Lazio non rientra tra i piani di Sarri. Tornato dal prestito dalla Salernitana con la quale ha conquistato la Serie A, è in cerca di una nuova esperienza. Su di lui diversi club italiani tra Serie A e Serie B. Il desiderio dell’argentino è quello di restare in A, ma nessun club tra quelli della massima serie ha effettuato più di un sondaggio. C’è invece il Frosinone che spinge per portarlo in ciociaria, lo vorrebbe per poter rafforzare la difesa e sta facendo pressing per metterlo sin da subito a disposizione di Grosso. Dopo un primo approccio di qualche settimana fa, i giallobù insistono per assicurarsi l'esterno.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Marianella: "Lazio e Napoli devono provare a vincere l'Europa League"

Juventus, Cristiano Ronaldo lascia la Continassa: niente allenamento