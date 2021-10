Calciomercato Lazio, il Milan si muove per Kamara: la situazione

La Lazio in estate aveva monitorato la situazione di Boubacar Kamara. Il centrocampista o difensore dell'Olympique Marsiglia è in scadenza 2022 e ha rifiutato più volte il rinnovo con il club francese. L'intenzione del calciatore è arrivare a scadenza, per questo è finito nei radar di molti club: al momento è il Milan quello che ha fatto i passi più concreti. A maggior ragione con Kessié in scadenza, i rossoneri non stanno soltanto preparando l'assalto il prossimo giugno, ma stanno pensando di anticipare i tempi. Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sarà un tentativo nel calciomercato di gennaio, con una proposta economica anche al Marsiglia. I transalpini potrebbero a quel punto cercare di limitare i danni dello svincolo recuperando una cifra seppur non in linea con il reale valore di Kamara.

