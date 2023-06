Calciomercato Lazio | Il retroscena su Veerman: fu a un passo da un club di Serie A

La Lazio è a caccia di un centrocampista. Indipendentemente dal futuro di Luis Alberto e Milinkovic, Lotito vuole rinforzare la mediana a disposizione di Maurizio Sarri. L'ultimo nome nel mirino biancoceleste è quello di Joey Veerman, gioiello del PSV Eindhoven. Per il classe '98 olandese dunque potrebbe aprirsi la strada verso l'Italia direzione Capitale. Ma già qualche anno fa Veerman fu vicino al nostro campionato. Nell'estate del 2021, infatti, il giocatore, che al tempo vestiva la maglia dell'Heerenveen, fu vicinissimo all'approdo all'Hellas Verona che lo aveva corteggiato a lungo. L'affare saltò per via della richiesta troppo alta del club olandese. Veerman aveva aperto al trasferimento con alcune dichiarazioni abbastanza chiare: "L’Hellas è un ottimo club e Verona è una bellissima città. Spero che trovino presto l’accordo con l’Heerenveen, perché per me è arrivato il momento di fare un passo in avanti in carriera”. L'occasione per il grande salto si è ripresentata qualche anno dopo, sempre in Italia ma stavolta a tinte biancocelesti.