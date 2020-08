Calciomercato Lazio, Koç (pres. Fenerbahce): "No offerte per Muriqi ma..."

"I club sono in difficoltà finanziarie. Il Fenerbahçe è in cima a questi", è così che esordisce Ali Koç, presidente del club turco, intervenuto all'Università Fenerbahçe. Una situazione economica difficile, che costringerà il club a una rivoluzione: "Il monte ingaggi è passato da 92 milioni di euro a 64 milioni di euro, abbiamo ridotto il debito bancario di 40 milioni e non abbiamo ottenuto un nuovo prestito. Dovremmo scendere da 64 milioni di euro a 18 milioni di in una stagione", ha continuato in maniera allarmistica. Segno che il club dovrà per forza di cosa cedere i suoi elementi migliori se non cambierà qualcosa. Fra questi potrebbe rientrare anche Vedat Muriqi, inseguito con insistenza dalla Lazio. Ali Koç ha però anticipato che al momento: "Non ci sono offerte ufficiali per Muriqi". La Lazio potrebbe però presto passare all'attacco.

