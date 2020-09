Calciomercato Lazio, Kumbulla alla Roma: le cifre dell'affare

CALCIOMERCATO LAZIO - Marash Kumbulla è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il giocatore è arrivato ieri nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche e presto arriverà anche l'ufficialità. Una situazione un po' singolare per la Lazio e i suoi tifosi che avevano sperato di portarlo a Formello e invece se lo ritroveranno da avversario. La trattativa con il Verona è andata avanti per due mesi senza trovare un accordo tra la diversa valutazione di André Anderson e gli inserimenti di Inter, Juventus e Manchester United. Quindici giorni fa i veneti hanno provato a ricucire lo strappo, ma dalle parti dei biancocelesti la ferita era incurabile. L'Hellas ha così chiuso con la Roma sulla base del prestito oneroso da 3 milioni di euro con l'obbligo di riscatto fissato a 22 milioni. A questi, secondo Sky Sport, vanno aggiunti i giovani Cancellieri e Diaby che si trasferiranno in Veneto per un totale che sfiora i 30 milioni di euro, cifra da sempre richiesta da Setti. Al totale, però, andranno scalati gli 8 milioni di euro che gli scaligeri dovranno riconoscere ai giallorossi per il riscatto di Cetin, appena arrivato in gialloblù. Kumbulla firmerà un quinquennale fino al 2025 da due milioni di euro, bonus compresi.

