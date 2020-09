Calciomercato Lazio, l'ag. a Muriqi: "Ti auguro tanta fortuna nella Lazio" - FT

Vedat Muriqi è il grande acquisto di calciomercato della Lazio. L'attaccante kosovaro, dopo una lunga trattativa con il Fenerbahce, è sbarcato a Roma domenica e stamattina ha svolto le visite mediche in Paideia. Mancano solo i comunicati dei due club per ratificare il trasferimento, di fatto già concluso. L'agente del centravanti, Haluk Canatar, su Instagram ha scritto: "Ti auguro tanta fortuna nella Lazio, il tuo nuovo club". Lo stato è accompagnato da un video con le migliori giocate di Muriqi in maglia Fenerbahce. Inzaghi ha la sua torre, non ci sono più dubbi.

