Calciomercato Lazio | Marino su Samardzic: "È un affare, può fare bene ovunque"

Non è ancora chiaro dove giocherà Lazar Samardzic il prossimo anno. Su di lui è forte l'interesse del Milan. Non molto tempo fa ci aveva provato anche la Lazio, a caccia di un colpo sulla trequarti. Il serbo, perciò, resta ancora un'opportunità per diverse squadre. È in scadenza fra due anni, l'Udinese attende eventuali offerte. Ai microfoni di Radio Serie A proprio della situazione del centrocampista ha parlato l'ex dirigente bianconero Pierpaolo Marino. Ecco cosa ha detto: "Samardzic è puro talento. Chiunque dovesse prenderlo farebbe un affare: costa meno di quello che è il suo reale valore di mercato, essendo in scadenza fra due anni, può fare bene in qualsiasi squadra di Serie A".