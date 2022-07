Calciomercato Lazio, Maximiano in chiusura. Mentre il secondo portiere...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sono ore frenetiche anche sul fronte portiere per la Lazio. In questi giorni si sta cercando una doppia soluzione per regalare a Sarri sia il titolare che il dodicesimo, poi sarà lui a stabilire le gerarchie. Sempre più vicina alla chiusura la trattativa con il Granada per Luis Maximiano: dopo l'arrivo in Italia dell'agente del portoghese, con il quale è stato raggiunto l'accordo economico - ora manca l'ultimo passo con il club spagnolo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, oggi ci sarà un incontro decisivo tra le due società: bisogna definire gli ultimi dettagli, ma si parla di un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. Il classe 1999 potrebbe svolgere le visite mediche martedì e poi raggiungere il ritiro di Auronzo, proprio come Romagnoli.

CAPITOLO DODICESIMO - Rischia di saltare invece la trattativa con lo Spezia per Ivan Provedel. A differenza di quanto si pensasse, l'accordo con il club ligure rischia di saltare. La richiesta è salita di 500 mila euro, indispensabili per arrivare a Wladimiro Falcone della Sampdoria come sostituto. Ecco perché potrebbero risalire nelle prossime ore le quote di Terracciano, che per ora rimane un profilo sullo sfondo ma mai tramontato del tutto.

