Calciomercato Lazio, Milan forte su Ceballos: la possibile offerta

Il calciomercato sta entrando nel vivo. Un nome spuntato in casa Lazio è quello di Ceballos, 22enne del Real Madrid che sembrerebbe essere sul punto di lasciare i Blancos. Il Milan, però, è particolarmente interessato al giocatore. Già nei giorni appena trascorsi, il trio Maldini - Boban - Massara è volato in Spagna per gettare le basi di un possibile accordo. Il giocatore è valutato dal club di Madrid tra i 45 e i 50 milioni di euro, negli europei Under 21 il giovane sta dimostrando tutto il suo valore con la maglia della Spagna. Secondo quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, i rossoneri sarebbero pronti ad avanzare un'offerta per accontentare le richieste madrilene: un prestito biennale con diritto di riscatto dilazionato in più anni. Questo per non pesare sul bilancio di un'unica annata ed evitare gli ostacoli del Financial Fair Play. L'ingaggio dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni, tutti a carico dei meneghini. Il Milan attende la risposta dei Blancos, per poi concordare solamente la cifra del riscatto.

LAZIO, L'ALLENAMENTO DI ADEKANYE

LAZIO, LAZZARI PRIMO OBIETTIVO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE