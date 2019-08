Calciomercato Lazio, Milinkovic e le cessioni: il meglio della giornata

CALCIOMERCATO LAZIO - L'8 agosto era il giorno più atteso in casa Lazio. La chiusura del calciomercato in Premier League avrebbe detto la verità sul futuro di Sergej Milinkovic Savic. Non è arrivato l'annuncio da parte di Tottenham e Manchester United, quindi il serbo prosegue la sua avventura con l'aquila sul petto. Gli Spurs si sono cautelati con gli acquisti di Lo Celso e Sessegnon, quindi ora potranno trattare la cessione di Christian Eriksen. Il danese, che ha il contratto in scadenza nel 2020, piace ad Atletico e Real Madrid. Qualora le merengues dovessero assicurarsi lo scandinavo, sfumerebbe anche la pista spagnola per Milinkovic. Per il numero 21 resterebbe l'ipotesi Psg che però deve prima risolvere il problema esuberi e anche l'incognita Neymar. Il brasiliano potrebbe restare un'altra stagione o, in alternativa, potrebbe a sorpresa andare al Real che potrebbe inserire nell'affare Modric. Altra operazione che bloccherebbe Sergej. Molto dipenderà anche dalle condizioni del ragazzo di Lleida dopo il problema accusato ieri nell'amichevole con l'Al Shabar. Le percentuali di vedere ancora il centrocampista con la maglia biancoceleste, però, aumentano di giorno in giorno.

LE ALTRE OPERAZIONI - La Lazio è impegnata anche nel cercare di sfoltire la rosa. Wallace al Wolverhampton è ufficialmente saltata e quindi ora spetterà a Jorge Mendes trovare una soluzione. Besiktas, Monaco e Benfica restano delle ipotesi più o meno percorribili. C'è poi Patric che Inzaghi vorrebbe confermare, ma che viene seguito da molti club. Hanno manifestato interesse Benfica, alcuni club turchi e spagnoli, la sua posizione sarà valutata nei prossimi giorni. Per quello che riguarda Riza Durmisi, invece, il Fenerbahce resta in vantaggio. Attenzione a Besiktas, Bronby, Marsiglia e Betis che potrebbero tornare all'assalto qualora non arrivi la fumata bianca con i turchi.

TORNA ALL'HOMEPAGE