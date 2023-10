Calciomercato Lazio | Milinkovic torna in Europa? Ecco dove e quando

CALCIOMERCATO LAZIO - Sergej Milinkovic Savic ha lasciato la Lazio. Dopo 8 anni con l'aquila sul petto, il centrocampista serbo ha accettato la proposta dell'Al-Hilal ed è volato in Arabia Saudita. Il classe '95 è protagonista della Roshn Saudi League e finora ha collezionato 3 gol 2 e assist in 9 presenze. Il Sergente ha firmato un contratto con il club saudita di tre anni, ma a sorpresa il calciatore potrebbe tornare in Europa.

La squalifica di Sandro Tonali potrebbe spingere, infatti, il Newcastle a cercare un rinforzo per la linea mediana. Secondo calciomercato.it, il primo nome sulla lista è quello di Kalvin Phillips del Manchester City attualmente fuori dalle gerarchie di Pep Guardiola. Attenzione, però, a Milinkovic Savic perché il club britannico e l'Al-Hilal sono gestiti entrambi dal fondo PIF e potrebbe esserci una corsia preferenziale per il trasferimento del serbo in Premier. Per ora si tratta di una semplice suggestione, ma non è escluso che a gennaio qualcosa possa muoversi in questo senso.