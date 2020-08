Calciomercato Lazio, Muriqi: "Ho avuto uno strappo. Sarò fuori un mese"

Vedat Muriqi non è stato convocato dalla Nazionale del Kosovo, che sarà impegnata prima contro la Moldavia il 3 settembre e poi con la Grecia il 6 settembre, a causa di un infortunio muscolare. A confermarlo è stato lo stesso attaccante del Fenerbahce, con la quale la Lazio è in trattativa per portarlo a Roma: "Come ha detto l'allenatore della Nazionale, ho subito uno strappo muscolare alla gamba sinistra. Dovrò stare fuori per 3 o 4 settimane", le sue dichiarazioni riportate da TopSport.

Lazio, Strakosha: "Ci stiamo preparando al meglio. Reina? Un campione. Imparerò tanto da lui"

Torino, Cairo: "Fiducioso sul futuro, ma il calcio senza pubblico è triste"

TORNA ALLA HOME