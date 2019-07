Calciomercato Lazio, nodo a centrocampo e ipotesi difesa: tutte le news

CALCIOMERCATO LAZIO, NODO MILINKOVIC - Lazio, Manchester United, Real Madrid e Trabzonspor: un filo rosso continua a tenere interconnessi questi club. Al centro di un dialogo aperto, c'è Milinkovic Savic. Da una parte, infatti, gli spagnoli sembrano disposti a offrire 150 milioni di sterline per Pogba. I Red Devils, così, avrebbero denaro sufficiente da spendere, sia per Milinkovic che per Bruno Fernandes. Nel frattempo, la Lazio si muove sul fronte turco per Yusuf Yazici. È lui il prescelto per il centrocampo. Il club biancoceleste vuole velocizzare la trattativa, anche perché il Lille medita un nuovo assalto: la Lazio non vuole farsi anticipare. Il ragazzo vuole cambiare aria, anche l'allenatore del Trabzonspor ne è consapevole: "Lui è un giocatore prezioso, un diamante. Nonostante le voci che sono uscite è cresciuto nel Trabzonspor e anche se verrà ceduto, rimarrà nella storia del club". Così ha parlato, dopo l'amichevole con il Parma in cui Yazici non è apparso nemmeno in panchina. Con il classe '97, la Lazio ha un'intesa: la meta romana gli piacerebbe, eccome.

CALCIOMERCATO, SUGGESTIONI E PARTENZE - Sempre a centrocampo, Luis Alberto è destinato a restare alla Lazio. L'altro ieri le parole di Monchi, oggi quelle della moglie Patricia, che su Instagram ha confermato di trovarsi molto bene a Roma. Insomma, le sirene del Siviglia sembrano più lontane e il giocatore dovrebbe proseguire la propria avventura in biancoceleste. A proposito di allontanamenti: distante appare la Fiorentina rispetto a Milan Badelj. Il centrocampista croato guarda con favore a un possibile ritorno in viola. I gigliati, invece, nelle ultime ore hanno messo gli occhi su Valentin Rongier. Il suo arrivo, pregiudicherebbe quello del laziale. Anche se, per il momento, la pista resta in piedi. Per quanto riguarda la difesa, invece, Wallace resta in uscita. Su di lui c'è il Wolverhamton, con cui la Lazio ha anche una base d'accordo (manca l'intesa sulla formula). Ma nelle ultime ore, si è sviluppata anche la possibilità che a partire sia Bastos: il difensore è seguito dal Watford e dal Leicester. In ogni caso, altri innesti possono arrivare solo liberando qualche casella, lì dietro. Hinteregger e Nsoki (su cui c'è anche il Newcaslte) sono i profili che piacciono.