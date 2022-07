Calciomercato Lazio, novità su Silvestri: la decisione dell'Udinese

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio ha ancora in piedi un'operazione per chiudere la prima parte del suo calciomercato. Il club biancoceleste infatti è sempre al lavoro per regalare a Maurizio Sarri il nuovo portiere che affiancherà Luis Maximiano. In pole position c'è Ivan Provedel dello Spezia, mentre in netta discesa sono le quotazione di una delle alternative, Marco Silvestri dell'Udinese. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà a Sportitalia, l'estremo difensore rimarrà quasi sicuramente in Friuli e in ogni caso non sarebbe in corsa per sbarcare alla corte di Sarri. Il piano b a Provedel è rappresentato quindi da Pietro Terracciano della Fiorentina o Marco Sportiello dell'Atalanta.