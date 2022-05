Calciomercato Lazio, occhi su Nielsen: rivelazione del campionato belga

Secondo quanto riportato da una testata belga, il centrocampista dell'Union SG è nel mirino della Lazio per rinforzare la mediana

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nuovi innesti in un'estate che si annuncia bollente, perché la Lazio deve rifondare e cambierà pelle. Tante uscite e almeno 7-8 innesti almeno nelle idee e nelle richieste di Sarri. Rifondazione anche a centrocampo dove andrà via Leiva e probabilmente Milinkovic, ma a Formello proveranno a piazzare pure Akpa Akpro. Luis Alberto è un rebus, per la Lazio non è incedibile, ma servono almeno 30 milioni per convincere Lotito. Servono talento, intensità e freschezza, questo vuole Sarri per la propria mediana. Secondo la testata belga HLN, la Lazio ha messo gli occhi su Casper Nielsen, centrocampista dell'Union SG, squadra capolista della Jupiler League. Danese, classe 1994, Nielsen può giocare da centrocampista centrale e da mezzala, in stagione ha collezionato 33 presenze, condite da sette gol e sei assist. Una vera e propria rivelazione, tanto che sul ragazzo c'è l'interesse di Bruges, ma anche di club di Premier League e di Ligue 1. La valutazione dell'Union SG si aggira intorno ai 5-6 milioni di euro. Dal Belgio non hanno dubbi, la Lazio è interessata e potrebbe presto muovere passi concreti per acquistare il giocatore.