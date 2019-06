Calciomercato Lazio, per Gaich il San Lorenzo chiede troppo: le ultime

Come vi abbiamo riportato in esclusiva, la Lazio è su Adolfo Gaich: classe '99, l'attaccante argentino ha esordito quest'anno tra le fila del San Lorenzo siglando 2 reti in 11 partite, oltre alle 7 su 14 presenze già messe a segno con l'albiceleste Under 20. Il ragazzo di Còrdoba, insieme al suo procuratore Pablo Caro, è arrivato a Roma negli scorsi giorni per imbastire i primi discorsi con Igli Tare. L'incontro è andato in scena quest'oggi ma, come riporta Calcio News 24, non ha avuto esito positivo. L'agente del calciatore ha parlato ai microfoni del portale sportivo, al quale ha confessato il rifiuto della Lazio dinnanzi alle richieste – considerate troppo esose – del San Lorenzo. Il club di Gaich, forte della clausola da 15 milioni sul giocatore, chiede per lui 10 milioni di euro per l'80% del suo cartellino. Il restante 20% resterebbe in mano alla società di Buenos Aires, una sorta percentuale sulla futura rivendita del centravanti. A queste cifre l'affare non si chiuderà, Tare è stato chiaro. Comunque, la trattativa non si è arenata del tutto e andrà avanti: si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Pubblicato il 15/06 alle 20:50