Calciomercato Lazio, per Muriqi si tratta a oltranza: la situazione

In stile Lazio, la trattativa che vede protagonista Vedat Muriqi sta regalando un'altalena di emozioni. Se in tanti danno l'accordo già per concluso, la firma stenta ad arrivare e i tifosi iniziano a preoccuparsi. In effetti gli indizi che portano a credere che l'affare andrà a buon fine ci sono. Intanto il Fenerbahçe si sta già tutelando per la partenza dell'attaccante con l'acquisto di Enner Valencia, in passato accostato anche ai biancocelesti. Lo zio della rocciosa punta kosovara, inoltre, ha regalato a suo nipote una torta per complimentarsi per il suo trasferimento. L'accordo con il giocatore in effetti c'è da tempo e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si continua a trattare per trovare anche quello con la società turca. La richiesta è di 20 milioni, Lotito ne ha messi sul piatto 18 tra 16 di parte fissa e 2 di bonus. Stando a quanto dichiarato dalla dirigenza del Fenerbahçe la cessione di Muriqi non è prevista, se non davanti ad un'offerta congrua. Quella della Lazio ha tutte le carte in regola per esserlo, si attende solo la fumata bianca.

Calciomercato Lazio, Baki (dirigente Fenerbahce): "Cessione Muriqi? Cosa che non esiste"

Calciomercato Lazio, il regalo dello zio a Muriqi: "Complimenti per la nuova squadra" - FT

TORNA ALLA HOME PAGE