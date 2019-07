Calciomercato Lazio, per Vavro è fatta: oggi le visite mediche

Ve lo avevamo anticipato: l'arrivo di Vavro alla Lazio è ormai in dirittura d'arrivo. Definito l'accordo tra le parti, ora tutto è pronto: stamattina il difensore slovacco è atteso in Paideia per le visite mediche. A renderlo noto, è l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Dunque, dopo l'accelerata di ieri, la Lazio e Vavro convoleranno a nozze: un affare che costerà al club biancoceleste in totale 10,5 milioni (9 fissi, 1,5 di bonus dal facile raggiungimento).

LAZIO, FATTA PER VAVRO

Pubblicato il 03-7-2019 alle 21.32