Calciomercato Lazio, Petrucci: "Tare alla ricerca di un centrocampista di qualità"

In attesa dell'inizio del campionato di Serie A, la Lazio sta continuando a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi. Per il momento si registrano gli arrivi di Escalante, Reina, Muriqi e Fares, ma arriverà qualcun altro. Parola di Claudio Lotito, che è intervenuto questo pomeriggio nel corso della presentazione della Lazio Women. Secondo Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, le attenzioni della società non sono rivolte solamente alla difesa, bensì anche al centrocampo, reparto che pareva non voler essere "toccato" ulteriormente dal club. Nel collegamento con la nota emittente, il cronista ha spiegato: "Al posto di Bastos, in uscita, arriverà un nuovo difensore. E poi ci sarà uno spazio anche per un altro centrocampista. La Lazio ne sta cercando uno di qualità, chiesto da Inzaghi".

UFFICIALE - Juve, risolto il contratto di Higuain: effetto economico negativo di 18,3 milioni

Lazio, Lotito: "Possiamo fare meglio dello scorso anno. Mercato? Arriverà qualcuno" - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE