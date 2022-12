Calciomercato Lazio | Schulz, si può fare in estate. La Bild: "Manifestato interesse e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome, nel novero dei terzini, è stato rilanciato in Italia la scorsa settimana. Si parla di Nico Schulz, oramai ai margini del Borussia Dortmund, non è più nei progetti futuri del club. Secondo la 'Bild' il possibile trasferimento alla Lazio è stato effettivamente oggetto di discussioni, ma non per gennaio. La popolare testata tedesca esclude infatti ogni movimento per la sessione invernale, sottolineando come la proposta riguardi il calciomercato estivo. La Lazio ha manifestato l'interesse a prelevare il 29enne in prestito, con il Borussia pronto a pagare metà dell'importante ingaggio di 6 milioni di euro del calciatore.