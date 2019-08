Calciomercato Lazio, si lavora per l'attacco: due nomi possibili

La Lazio potrebbe fare a Inzaghi un ultimo regalo prima della fine del calciomercato, e la zona più indiziata per essere ulteriormente rinforzata è l'attacco. Un nome altisonante come quello di Llorente sarà difficile da portare a Roma, più facile che arrivi un giovane talentuoso. Il mister piacentino è stato chiaro: serve un attaccante che abbia qualità fisiche importanti. Non trapela nulla da Formello, Tare potrebbe mettere a segno il colpo nell'ultima settimana di mercato. Ma quali i nomi attenzionati? Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, alla portata ci sono diversi profili. Si era già parlato di Samatta del Genk, tanzaniano di 26 anni. Non corrisponde propriamente alle caratteristiche di un colosso, è alto 1,80. In terra olandese c'è Oosterwijk, che milita nel Twente e ha il contratto in scadenza nel 2020: 24 anni, alto 1,94. Tutto da definire, la Lazio lavora sottotraccia.

