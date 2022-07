Calciomercato Lazio, si lavora sugli esuberi: Cicerelli verso la Reggina

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

La Lazio lavora sul mercato. Certamente su quello in entrata allo scopo di dare a Maurizio Sarri una rosa più competitiva rispetto all'anno scorso, ma anche su quello in uscita. Tanti sono gli esuberi, i calciatori che non fanno più parte del progetto biancoceleste e sui quali la dirigenza si sta impegnando per trovare una nuova sistemazione. Tra questi, c'è Emanuele Cicerelli, reduce da una stagione in prestito tra le fila del Frosinone. Il contratto dell'attaccante della Lazio scadrà nel giugno del 2023, ma nel frattempo potrebbe trovar spazio nella Reggina. Come riportato da Alfredo Pedullà, la trattativa tra il club capitolino e quello calabrese per il trasferimento del classe '94 sarebbe in fase avanzata. L'approdo alla corte di Inzaghi sembra esser più vicino che mai.

