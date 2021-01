Calciomercato Lazio, Stroppa racconta il retroscena: "Ho parlato direttamente con Djavan Anderson"

Con l'esclusione dalla lista di Serie A per lasciare il posto al rientrante Lulic, Djavan Anderson sarebbe dovuto andare in prestito al Crotone, ma l'olandese, dopo un primo momento in cui sembrava avesse accettato il trasferimento, ha deciso di bloccare tutto. Le motivazioni sono ancora ignote e non è escluso che il giocatore possa cambiare nuovamente idea e accettare il passaggio in rossoblù. Oggi, dopo la vittoria schiacciante contro il Benevento, il tecnico Giovanni Stroppa ha rivelato a Sky Sport il retroscena: "Ho parlato anche direttamente con qualche giocatore che poi ha cambiato idea, diventa difficile ma la storia insegna che qui si valorizzano i giovani e si fa tanto. La partita di oggi può dare una fotografia diversa a quello che possiamo essere, vedremo cosa accadrà in queste due settimane. Qui si vive benissimo, è un ambiente ideale per giocare". Il club calabrese potrebbe dare il giusto spazio all'esterno e farlo crescere ulteriormente. Le prossime ore potrebbero essere utili per chiarire la situazione e scoprire il futuro di Djavan Anderson, al momento fuori dai piani biancocelesti.