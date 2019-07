Calciomercato Lazio, tra difesa e Milinkovic: il riassunto della giornata

Altro giorno di ritiro ad Auronzo, il quarto per la Lazio che sta mettendo benzina nelle gambe in vista della prossima stagione. Parallelamente continua a svilupparsi il calciomercato, che potrebbe far registrare qualche novità nella rosa di Inzaghi. Una parentesi è aperta per quanto riguarda la difesa, con Wallace in uscita e sempre più nei pensieri del Wolverhampton. In entrata viene avvicinato alla Lazio Cipriano del Santos, con voci che rigurdano anche Bonifazi del Torino.

CALCIOMERCATO LAZIO, MILINKOVIC - Il nodo principale rimane sempre quello relativo a Milinkovic. Sul serbo ci sono sempre i fari accesi di PSG e Manchester United, a maggior ragione in caso di relative cessioni di Neymar e Pogba. Il club biancoceleste chiede 100 milioni e tra i possibili sostituti ha sempre nel mirino Yazici del Trabzonspor. Sul turco è forte la concorrenza del Lille, nonostante la frenata che i francesi hanno dovuto registrare un paio di giorni fa.

CAICEDO E CESSIONI - Chi sembrava destinato a partire è Caicedo, ma la situazione è cambiata. Le sue parole direttamente da Auronzo confermano la sensazione che le possibilità di permanenza sono molto alte. Rimangono in uscita Badelj e Durmisi, mentre Kiyine e Ndrecka, che in mattinata hanno svolto le visite mediche in Paideia, saranno rispettivamente dirottati alla Salernitana e in Primavera. Ufficiale l'acquisto di Morrison da parte dello Sheffield United.

