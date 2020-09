Calciomercato Lazio, Volkan Demir: "Muriqi? Nessun volo prenotato verso Roma"

Continua ad oltranza la trattativa fra la Lazio e il Fenerbahce per Vedat Muriqi. Il calciatore ha pubblicamente espresso la sua volontà di voler andare a Roma, ma finchè i turchi non abbasseranno le proprie pretese, il calciatore dovrà attendere. Nelle scorse ore si era parlato della possibilità di uno sbarco nei prossimi giorni di Muriqi nella Capitale. A smentirlo però è il giornalista turco Volkan Demir, che su Twitter ha precisato: "Non è previsto alcun volo in Italia di Muriqi. Tutti scrivono che potrebbe partire fra oggi e domani, ma le condizioni del Fenerbahce non sono ancora state soddisfatte. Se non lo si farà, Vedat non verrà ceduto".

