Calciomercato Milan, Fofana in arrivo: nuovo acquisto in vista della Lazio

Youssouf Fofana è vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nella giornata di ieri la dirigenza rossonera ha alzato l'offerta a 20 milioni di euro più 5 di bonus ed oggi con il Monaco sono stati limati gli ultimi dettagli per siglare l'accordo definitivo per sancire il trasferimento del centrocampista classe '99 francese.

In queste ore, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il Monaco ha dato il via libera al trasferimento. Programmate le visite. Il giocatore firmerà un contratto con i rossoneri di 5 anni, fino al 2029, ed è atteso in Italia, dove il 31 agosto ci sarà il big match di campionato contro la Lazio. Il centrocampista arriverà tra venerdì e sabato.