Calciomercato, Napoli-Kepa ai dettagli: può arrivare nel fine settimana

RASSEGNA STAMPA - Il Napoli è davvero vicino alla fumata bianca per Kepa Arrizabalaga. Il portiere prenderà il posto di Meret sempre più ad un passo dallo Spezia. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i contatti tra il Napoli e il Chelsea sono costanti, si lavora sulla definizione dei bonus legati ai traguardi personali e di squadra perché l'affare è già impostato sulla base del prestito secco. L'estremo difensore basco potrebbe arrivare già nel fine settimana, per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti. Da entrambe le parti filtra ottimismo e la sensazione è che il tutto si possa risolvere presto con il Chelsea si accollerà due terzi dell'ingaggio da 9 milioni di euro dell'ex Athletic di Bilbao.