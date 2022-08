Lazio, Provedel a un passo: lo Spezia attende Meret ma il Napoli...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Provedel è davvero vicino alla Lazio, si tratta solo di questione di giorni. Il portiere dello Spezia ha l'accordo con la società biancoceleste e anche entrambe le parti (compreso l'entourage) hanno raggiunto un'intesa totale per quel che concerne un suo sbarco a Roma. Quel che manca è semplicemente l'assist che avrebbe ufficializzato l'arrivo dell'estremo difensore alla corte di Sarri, scartato Dragowski, ieri lo Spezia ha scelto Meret in prestito dal Napoli come sostituto. Come riporta tuttomercatoweb.com, il club ligure conta di chiudere l'operazione del giocatore del club partenopeo entro il fine settimana. Non solo, perché lo Spezia sta solo attendendo la definizione del rinnovo contrattuale di Meret con il Napoli fino al 2024, per poi prendere l'estremo difensore classe 1997 in prestito secco.