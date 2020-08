Calciomercato, Pedullà: "Fares - Lazio, dopo Ferragosto l'incontro per chiudere"

Non solo David Silva. Anche per Mohamed Fares sembra avvicinarsi sempre di più il momento in cui approderà nella Capitale e si legherà alla Lazio. Vista la presenza dell'agente Raiola a Roma, si pensava che l'incontro decisivo fosse imminente. Tuttavia, non se ne parlerà prima di Ferragosto. Alfredo Pedullà ha infatti pubblicato sul proprio profilo Twitter gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa. L'esperto di calciomercato parla di un colloquio fissato ai giorni immediatamente successivi al 15 agosto per chiudere l'operazione. Fares si appresta a essere un nuovo biancoceleste.

